Акцію провела лише одна заправка в Каліфорнії (США), але черга була на кілька кілометрів.

Незвичайну рекламну акцію провели в місті Санта-Моніка (Каліфорнія, США). Тридцять компаній підтримали сервіс Amazon в просуванні серіалу “Дивовижна місіс Мейзел” і встановили ціни на товари і послуги на рівні 1959 року.

Протягом доби галон (3,79 літра) палива коштував всього 30 центів, в десять разів менше середньоринкової ціни в Каліфорнії (3,7 долара). У перерахунку на українську валюту літр бензину коштував всього дві гривні.

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Новина про рекламну акцію миттєво розлетілася соціальними мережами і призвела до величезного затору пробці на під'їзді до АЗС. У роботу заправки довелося втрутитися поліції й перекрити район, після чого Amazon'у довелось обмежити кількість автомобілів, що заправляються одночасно.

Крім АЗС, в рекламній акції брали участь продовольчі магазини, кафе, кінотеатри і готель. Наприклад, квиток в кіно можна було придбати за 51 цент, а ніч у чотиризірковому готелі Hollywood Roosevelt обійшлася всього в 40 доларів при звичайних цінах в 300 доларів.

Нагадаємо, скільки літрів бензину можна купити на одну зарплату.