Акцию провела только одна заправка в Калифорнии (США), но очередь была на несколько километров.

Необычную рекламную акцию провели в городе Санта-Моника (Калифорния, США). Тридцать компаний поддержали сервис Amazon в продвижении сериала “Удивительная миссис Мейзел” и установили цены на товары и услуги на уровне 1959 года.

В течение суток галлон (3,79 литра) топлива стоил всего 30 центов, в десять раз меньше среднерыночной цены в Калифорнии (3,7 доллара). В пересчете на украинскую валюту литр бензина стоил всего две гривны.

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Новость о рекламной акции мгновенно разлетелась по социальным сетям и привела к огромному затору на подъезде к АЗС. В работу заправки пришлось вмешаться полиции и перекрыть район, после чего Amazon пришлось ограничить количество автомобилей, которые заправляются одновременно.

Кроме АЗС, в рекламной акции участвовали продовольственные магазины, кафе, кинотеатры и гостиница. Например, билет в кино можно было купить за 51 цент, а ночь в четырехзвездочном отеле Hollywood Roosevelt обошлась всего в 40 долларов при обычных ценах в 300 долларов.

Напомним, сколько литров бензина можно купить на одну зарплату.