Тимчасове посвідчення водія: чи потрібно його міняти?

Керування з простроченим 2-річним посвідченням водія під час дії «воєнного стану» цілком законне. Усі посвідчення водія, у яких закінчився термін придатності, вважаються дійсними – міняти їх не потрібно запевняє doradvokat.com.ua.

“Воєнний стан” істотно змінив практику застосування багатьох адміністративних норм, зокрема у сфері дорожнього руху. Однією з найбільш зручних тем стало використання 2-річного посвідчення водія після завершення строку його дії.

Попри це, на практиці поліція нерідко намагається притягувати таких осіб до відповідальності, ігноруючи спеціальні норми, ухвалені на період дії “воєнного стану”. Нижче наведено системний юридичний аналіз цієї ситуації.

Статус дворічного посвідчення водія у мирний час

Дворічне посвідчення водія видається особі, яка вперше склала теоретичний та практичний іспити. Строк його дії становить два роки з моменту видачі. Протягом цього періоду водій зобов’язаний дотримуватися спеціального обмеження швидкості, а саме не перевищувати сімдесят кілометрів на годину.

Після завершення дворічного строку таке посвідчення у мирний час вважається недійсним. Керування транспортним засобом з таким документом без його заміни на 30-річне посвідчення є порушенням законодавства. У звичайних умовах поліція має повне право вимагати чинне посвідчення водія та застосовувати заходи адміністративного впливу.

Отримання 30-річного посвідчення після двох років

Процедура обміну 2-річного посвідчення на 30-річне передбачає перевірку дисциплінованості водія. Закон допускає наявність не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху протягом цього періоду. Також особа не повинна мати кримінальних правопорушень, пов’язаних із керуванням транспортом. За дотримання цих умов сервісний центр МВС видає 30-річне посвідчення водія без обмеження швидкості. У мирний час проходження цієї процедури є обов’язковим і її ігнорування створює правові ризики.

Відповідальність за керування без чинного документа

У звичайних умовах керування транспортним засобом без чинного посвідчення кваліфікується за частиною другою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї норми передбачає штраф у розмірі 3 400 гривень. Саме цю статтю поліція намагається застосувати у випадках, коли строк дії 2-річного посвідчення завершився.

За повторне аналогічне порушення протягом року застосовується частина п’ята статті 126 КУпАП. Вона передбачає штраф у розмірі 40 800 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років. На практиці ця норма часто використовується формально, без належного аналізу правового статусу документа та спеціальних правил «військового стану», що створює підстави для оскарження.

Особливий порядок під час «воєнного стану»

Ключове значення має постанова Кабінету Міністрів України №184 від 2 березня 2022 року. Цим актом держава прямо дозволила керування транспортними засобами з посвідченнями водія, строк дії яких закінчився, на весь період дії «воєнного стану», а також протягом одного року після його припинення або скасування.

Це правило поширюється і на 2-річні посвідчення водія. Фактично законодавець визнав об’єктивну неможливість своєчасного обміну документів і усунув ризик притягнення до відповідальності за формальне прострочення. Поліція зобов’язана враховувати цю норму при перевірці документів. Ігнорування постанови Кабміну є неправомірним і може розцінюватися як перевищення службових повноважень.

Що не змінюється під час дії «воєнного стану»

Водночас дія постанови №184 не скасовує змістовних обмежень, пов’язаних із 2-річним посвідченням. Зокрема, обмеження швидкості до сімдесяти кілометрів на годину залишається чинним і під час «воєнного стану». Поширені твердження про повне «зрівняння» 2-річного та 30-річного посвідчення є юридично хибними. Водій повинен дотримуватися всіх умов, які супроводжують цей вид документа.

Висновки

Під час воєнного стану 2-річне посвідчення водія не втрачає чинності через закінчення строку дії. Право на керування транспортним засобом зберігається на підставі спеціальної постанови Кабінету Міністрів. Водночас водій зобов’язаний дотримуватися встановлених обмежень, зокрема щодо швидкісного режиму. Поліція не має законних підстав для притягнення до відповідальності за частиною другою або п’ятою статті 126 КУпАП виключно через прострочення 2-річного посвідчення у період війни.

Дії у разі накладення штрафу

У разі винесення постанови необхідно ретельно перевірити її правові підстави. За відсутності посилання на постанову Кабміну №184 або за неправильного застосування статті 126 КУпАП така постанова підлягає скасуванню. Водій має право вимагати правове обґрунтування дій інспектора та звернутися за професійною правничою допомогою. Адвокатський супровід у подібних справах, як правило, дозволяє ефективно захистити права та уникнути необґрунтованих фінансових санкцій.