Унікальний автомобіль з символічним пробігом в 911 кілометрів виставили на продаж.

Всю свою історію марка Porsche тісно пов'язана з автоспортом, і особливо в цьому плані відзначився 911-й. Зараз потужне німецьке купе сприймається тільки як снаряд для гонок на асфальті, а трохи більше 40 років тому у легендарного спорткара були версії і для бездоріжжя.

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Саме Porsche 911 Carrera Safari не дає Cayenne з чистою совістю називатися першим кросовером німецької марки (першим позашляховиком, нагадаємо, був Porsche 597 Jagdwagen 1954 року). Правда, тоді цими маркетинговими термінами мало хто цікавився, та й "Сафарі" навряд-чи можна назвати масовим автомобілем. Але, в плані прохідності він точно не відстає від сучасних паркетників.

Легендарний спорткар побудували для таких гонок, як 5000-кілометровий ралі-рейд по Східній Африці. Що цікаво, автомобіль дуже добре прийняли в свій час і виробник навіть почав випуск тюнінг-пакетів для переробки стандартних 911 в "Сафарі". Не можна сказати, що вони користувалися ажіотажним попитом, але подібні автомобілі навіть зараз можна зустріти в продажу і, найчастіше, коштують вони дорожче абсолютно нового Cayenne.

Один з яскравих прикладів цього - виставлений на Mobile.de 911 Safari 1985 року випуску. Автомобіль в дуже хорошому стані, взутий у позашляхові шини з "зашитим" днищем і багажником на даху оцінили в 135 000 євро. Зрозуміло, причина такої високої ціни - НЕ навісний тюнінг, а дуже скромний пробіг. Як виявилася, одометр виставленого на продаж автомобіля показує символічні 911 кілометрів. Простими словами, новому господареві ще тільки належить обкатати 3,2-літрову 231-сильну опозитний "шістку".

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