Уникальный автомобиль с символическим пробегом в 911 километров выставили на продажу.

Всю свою историю марка Porsche тесно связана с автоспортом, и особенно в этом плане отличился 911-й. Сейчас мощное немецкое купе воспринимается только как машина для гонок на асфальте, а чуть более 40 лет назад у легендарного спорткара были версии и для бездорожья.

Читайте также: Renault готовится выпускать европейскую версию кроссовера Arkana в Запорожье?

Именно Porsche 911 Carrera Safari не дает Cayenne с чистой совестью называться первым кроссовером немецкой марки (первым внедорожником, напомним, был Porsche 597 Jagdwagen 1954 года). Правда, тогда этими маркетинговыми терминами мало кто интересовался, и "Сафари" вряд ли можно назвать массовым автомобилем. Но в плане проходимости он точно не отстает от современных паркетников.

Легендарный спорткар построили для таких гонок, как 5000-километровый ралли-рейд по Восточной Африке. Что интересно, автомобиль очень хорошо приняли в свое время и производитель даже начал выпуск тюнинг-пакетов для переработки стандартных 911 в "Сафари". Нельзя сказать, что они пользовались ажиотажным спросом, но подобные автомобили сейчас можно встретить в продаже и, зачастую, стоят они дороже абсолютно нового Cayenne.

Один из ярких примеров – выставлен на Mobile.de 911 Safari 1985 выпуска. Автомобиль в очень хорошем состоянии, “обутый” во внедорожные шины с "зашитым" днищем и багажником на крыше оценили в 135 тысяч евро. Разумеется, причина столь высокой цены – не навесной тюнинг, а очень скромный пробег. Как оказалась, одометр выставленного на продажу автомобиля показывает символические 911 километров. Простыми словами, новому хозяину еще только предстоит обкатать 3,2-литровую 231-сильную оппозитную "шестерку".

Также интересно: "ЗАЗ" начал производство мобильных офисов