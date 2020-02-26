Вантажопідйомність автокрану становить 50 тон.

На чотиривісне шасі безкапотного КрАЗ-7133Н4 встановили автокран вантажопідйомністю 50 тон. Вантажівка має колісну формулу 8×4, що дозволяє доїхати до об’єкту будівництва незалежно від стану доріг.

Кабіна безкапотної компоновки має місце для відпочинку водія, кондиціонер. Силова установка включає 430-сильний двигун Євро-5, агрегатований із механічною КЗП та однодисковим зчепленням нажимного типу.

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Кранова надбудова включає п’ятисекційну телескопічну овоїдну стрілу довжиною 40 м, що має підвищену несучу здатність (вантажопідйомність 50 тонн). Довжина кранового гусака — 10,0-17,0 м, максимальний вантажний момент — 170 т*м. Кабіна машиніста з круговим склінням, що забезпечує видимість зони робіт при будь-якій довжині стріли та куту її нахилу. В кабіні кранівника встановлено автономний обігрівач.

Нагадаємо, що український ринок вантажних авто "не дотягнув" до минулорічного.