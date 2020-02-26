Грузоподъемность автокрана составляет 50 тонн.

На четырехосное шасси бескапотного КрАЗ-7133Н4 установили автокран грузоподъемностью 50 тонн. У грузовика колесная формула 8×4, что позволяет доехать до объекта строительства независимо от состояния дорог.

В кабине бескапотной компоновки есть место для отдыха водителя, кондиционер. Силовая установка включает 430-сильный двигатель Евро-5, агрегатированный с механической КЗоТ и однодисковое сцепление нажимного типа.

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Крановая надстройка включает пятисекционную телескопическую овоидную стрелу длиной 40 м, с повышенной несущей способностью (грузоподъемность 50 тонн). Длина кранового гусака – 10,0-17,0 м, максимальный грузовой момент – 170 т*м. Кабина машиниста с круговым остеклением, что обеспечивает видимость зоны работ при любой длине стрелы и угле ее наклона. В кабине крановщика установлен автономный обогреватель.

Напомним, что украинский рынок грузовых авто "не дотянул" до прошлогоднего.