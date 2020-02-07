Киевская компания "Титал" создала и испытала автомобиль, который поможет силовикам перекрывать улицы и разгонять толпы при массовых беспорядках.

Завод "Титал", который специализируется на переоборудовании грузовых автомобилей на пожарные и для других оперативно-спасательных служб, выполнила необычный заказ. Они спроектировали, произвели и отгрузили заказчику специальные автомобили серии "Retriever Barricade". Это машины, которые используются для оперативного перекрытия улиц и контроля над массовыми беспорядками.

Автомобили созданы на основе грузовиков Ford Truck, все дополнительное оборудование установлено на киевском заводе "Титал". В частности, для того, чтобы толпу ограничить в движении, в задней части машины созданы специальные ограждающие заборы, которые раздвигаются с помощью гидравлической системы.

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Двухместная кабина грузовика усилена, окна и светотехника защищены прочными решетками.

Кузов автомобиля – это место для перевозки 10-12 спецназовцев и центр управления средствами разгона демонстрантов. Для них подготовлено несколько неприятных сюрпризов. В частности, в зависимости от грузоподъемности в них установлены резервуары воды на 4-10 тысяч литров. Вода необходима для водометов, с помощью которых разгоняют толпу. Для этого на крыше смонтирована водная пушка, которая выбрасывает 2040 л жидкости в секунду. Кроме того, существует бак на 100 литров для других жидкостей – образователя пены, краски и других химических растворов.

К счастью, партию таких страшных грузовиков на киевском заводе сделали не для украинских правоохранителей, а на экспорт. Производитель не указывает заказчика, однако, судя по логотипу, машины поехали во Вьетнам. Впрочем, чертежи таких машин для репрессий мирного населения остались, так же как и средства в украинском бюджете...

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