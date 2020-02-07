Київська компанія “Тітал” створила та випробувала автомобіль, який допоможе силовикам перекривати вулиці та розганяти натовпи при масових заворушеннях.

Завод “Тітал”, що спеціалізується на переобладанні вантажних автомобілів на пожежні та для інших оперативно-рятувальних служб, виконала незвичайне замовленя. Вони спроектували, виробили та відвантажили замовнику спеціальні автомобілі серії “Retriever Barricade”. Це машини, які використовуються для оперативного перекриття вулиць та контролю над масовими заворушеннями.

Автомобілі зроблені на базі вантажівок Ford Truck, все додаткове обладання встановлене на київському заводі “Тітал”. Зокрема, для того, щоб натовп обмежити у русі, в задній частині машини створені спеціальні огороджувальні паркани, що розсуваються за допомогою гідравлічної системи.

Читайте також: втікаючи від поліції, авто перестрибнуло річку.

Двомісна кабіна вантажівки підсилена, вікна та світлотехніка захищені міцними решітками.

Кузов автомобіля – це місце для перевезення 10-12 спецназівців та центр керування засобами розгону демонстрантів. Для них підготовлено кілька неприємних сюрпризів. Зокрема, в залежності від вантажопідйомності в них встанорвлені резервувари води на 4-10 тисяч ліртів. Вода необхідна для водометів, за допомогою яких розганяють натовп. Для цього на даху змонтована водна пушка, яка викидає 2040 л рідини в секунду. Окрім того, існує бак на 100 літрів для інших рідин – утворювача піни, фарби та інших хімічних розчинів.

На щастя, партію таких страшних вантажівок на київському заводі зробили не для українських правоохоронців, а на експорт. Виробник не вказує замовника, однак, судячи з логотипу, машини поїхали у В’єтнам. Втім, креслення таких машин для репресій мирного населення залишились, так само як і кошти в українському бюджеті…

Нагадаємо, як виглядає місто Ухань під час спалаху коронавірусу.