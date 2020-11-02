В жовтні уряд підтримав законопроект МВС щодо зміни правила видачі автомобільних номерних знаків. Наразі Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС щороку проводить тендерну процедуру щодо закупівлі номерних знаків, автономери передає до регіональних сервісних центрів МВС, які вже звідти поступають до територіальних сервісних центрів. На думку МВС, така процедура вкрай громіздка та економічно невигідна.

У експертів ринку – полярна точка зору щодо цієї ініціативи.

“Цей законопроект – чергова спроба реалізувати нову схему монополізації ринку, – стверджує директор ТОВ “Світлофор” Сергій Ткаченко. – При цьому МВС не цурається відвертих маніпуляцій у фактах. Наприклад, що щорічно на закупку номерних знаків з держбюджету витрачається 482 258 990 гривень. Насправді ці гроші повертаються в держбюджет, адже автовласники сплачують їх з власної кишені. А завдяки “блатним номерам”, вартість яких складає від 4000 до 30 000 гривень, держбюджет додатково отримує сотні мільйонів гривень щорічно”.

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Ще одна анекдотична нісенітниця від МВС – процедура передачі номерних знаків від ГСЦ спочатку до регіональних, а далі до територіальних сервісних центрів.

Анекдот в тому, що саме ГСЦ і запровадив цю дивовижну логістику. В усьому світі виробник поставляє товар за вказівкою покупця на адресу отримувача. Така практика стосувалася і постачання номерних знаків. Але декілька років тому ГСЦ її змінив, визначив місцем поставки Головний сервісний центр МВС (місто Київ).

Інші аргументи МВС також не витримують критики. Не здивуюсь, якщо ініціатори законопроекту просто бажають увести цей ринок в тінь. Немає сумнівів, що прийняття та практичне застосування законопроекту приведе до обмеження прав і виробників, які до цього брали участь в тендерах Prozorro, і споживача.

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Нагадаємо, що завдяки тендерам на майданчику Prozorro кінцевий споживач має можливість купувати номерні знаки на легкові авто по 108,20 грн. Якщо закон вступить в силу, на думку експертки ринку Тетяни Селіхової, ціна буде становити 500 – 600 гривень. Тобто збільшиться в 5-6 разів, адже держава автоматично перестане контролювати ціни на автономери.

При потреби ринку в 2,5 мільйони номерів щорічно, прийняття законопроекту збільшить обсяг ринку не менш ніж на мільярд гривень. Ці витрати ляжуть на плечі 7,5 мільйонів українських власників авто.

Максим Розенко.