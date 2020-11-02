В октябре правительство поддержало законопроект МВД по изменению правил выдачи номерных знаков. Сейчас Главный сервисный центр (ГСЦ) МВД ежегодно проводит тендерную процедуру закупки номерных знаков, автономера передает в региональные сервисные центры МВД, которые оттуда поступают в территориальные сервисные центры. По мнению МВД, такая процедура крайне громоздкая и экономически невыгодная.

В экспертов рынка – полярная точка зрения касаемо этой инициативы.

"Этот законопроект – очередная попытка реализовать новую схему монополизации рынка, – утверждает директор ООО "Светофор" Сергей Ткаченко. – При этом МВД не отказывается от откровенных манипуляций в фактах. Например, ежегодно на закупку номерных знаков из госбюджета расходуется 482 258 990 гривен. На самом деле эти деньги возвращаются в госбюджет, ведь автовладельцы платят их из собственного кармана. А благодаря "блатным номерам", стоимость которых составляет от 4 000 до 30 000 гривен, госбюджет дополнительно получает сотни миллионов гривен ежегодно.

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Еще одна анекдотическая чушь от МВД – процедура передачи номерных знаков от ГСЦ сначала в региональные, а дальше в территориальные сервисные центры.

Анекдот в том, что именно ГСЦ ввёл эту удивительную логистику. Во всем мире производитель поставляет товар по указанию покупателя в адрес получателя. Такая практика касалась и поставки номерных знаков. Но несколько лет назад ГСЦ ее изменил, определил местом поставки Главный сервисный центр МВД (Киев).

Другие аргументы МВД также не выдерживают критики. Не удивлюсь, если инициаторы законопроекта просто хотят ввести этот рынок в тень. Нет сомнений, что принятие и практическое применение законопроекта приведет к ограничению прав и производителей, которые до этого принимали участие в тендерах Prozorro, и потребителя.

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Напомним, что благодаря тендерам на площадке Prozorro конечный потребитель имеет возможность приобретать номерные знаки на легковые авто по 108,20 грн. Если закон вступит в силу, по мнение эксперта рынка Татьяны Селиховой, цена будет составлять 500 – 600 гривен. То есть увеличится в 5-6 раз, ведь государство автоматически перестанет контролировать цены на автономера.

При потребности рынка в 2,5 миллиона номеров ежегодно, принятие законопроекта увеличит объем рынка не мене чем на миллиард гривен. Эти расходы лягут на плечи 7,5 миллионов украинских владельцев авто.

Максим Розенко.