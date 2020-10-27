В октябре по инициативе МВД был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении", главной идеей которого является передача функций по изготовлению номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации из главного сервисного центра (ГСЦ) МВД – коммерческим производителям (в неограниченном количестве).

Автор: Максим Розенко

Принятый Кабмином законопроект, выводящий из сферы полномочий МВД закупку номерных знаков, может иметь неожиданные последствия для автовладельцев.

Власти активно транслируют, что ГСЦ будет лишь регистрировать ранее выбранный автовладельцем номерной знак (НЗ), а автовладелец выберет производителя НЗ по своему усмотрению. Также идет речь, что стоимость номерных знаков снизится, а страна избавится от коррупционных рисков в сфере производства и закупки НЗ для транспортных средств. И, самое главное, – номерные знаки отныне будут изготавливаться по общепринятым требованиям Европейского Союза. Мы попытались разобраться, какие недостатки имеет этот законопроект.

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2,5 миллиона номеров

Каждая страна использует номерные знаки с соблюдением определенных технических правил. В Украине такими правилами были ДСТУ 4278:2019 и ДСТУ 3650:2019 – однако, эти ДСТУ с 16 октября 2020 года уже не работают. Такой важный идентификационный элемент транспортного средства, как его номерной знак, не может изготавливаться произвольно – нужен документ, которым в Украине может быть либо государственный стандарт, либо технические условия.

Именно в этом и заложен первый элемент “не сильно утонченной” схемы МВД – структура, которая будет обладать соответствующими техническими условиями и авторскими правами на такой документ и будет определять, кому изготавливать номерные знаки в Украине, – утверждает эксперт рынка, директор предприятия “Завод “Динамо-Силейр” Татьяна Селихова. – Эта схема не является новой. Поэтому, мы возвращаемся в прошлое. Когда патенты выдавали только определенным предприятиям. Другие же предприятия, которым было отказано в приобретении патента, вынуждены были прекратить свою хозяйственную деятельность. Интересно будет увидеть, кто из указанных субъектов станет владельцем авторских прав на технические условия “европейского формата”.

Напомним, что по оценкам экспертов, сейчас потребность рынка в Украине 2,3 – 2,5 миллиона номерных знаков в год. Эксперты рынка утверждают, что после одобрения законопроекта парламентом цена на этот тип НЗ поднимется в 5-6 раз. Таким образом, объем рынка ежегодно уже будет составлять на 1 миллиард гривен больше. То есть, теоретически законопроект может принести больше миллиарда гривен дохода его сторонникам.

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Что ждет автовладельцев

Сейчас в городах Украины многочисленные дельцы возле сервисных центров предлагают изготовление дубликатов номерных знаков на вторичном рынке по цене до 500 гривен за комплект. Это почти в 5 раз дороже, чем стоимость изготовления на первичном рынке через тендеры Prozorro.

То есть если сейчас владелец автомобиля, который регистрируется в Сервисном Центре МВД, платит за комплект из двух номеров около 100 гривен, то будет платить 500-600 грн.

Именно отсутствие анализа вторичного рынка изготовления номерных знаков демонстрирует патологическую недальновидность МВД, желание которого к удешевлению НЗ неизбежно приведет к значительному росту цены, – утверждает Татьяна Селихова. – Не говоря уже о полном отсутствии контроля государства как по себестоимости продукции, так и по происхождению сырья для ее производства.

По мнению Селиховой, тезисы МВД о минимизации коррупционных рисков в предложенном законопроекте в изготовлении и поставке номерных знаков, выглядят анекдотично.

Если сегодня методика закупки является достаточно прозрачной, то в случае нововведений коррупционные риски существенно увеличатся, – утверждает эксперт. – Самое главное: кто же станет владельцем технических условий относительно требований ЕС для производства номерных знаков? Каким образом будет реализована свободная конкуренция производителей без уплаты роялти такому “новому” владельцу? Кто будет отвечать за размещение производителя (или его подразделения) вблизи сервисного центра? По каким критериям МВД будет определять список производителей, если они вообще не обладают правами контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов? Каким образом МВД будет контролировать производство, не имея на это ни законных полномочий, ни технической возможности (на сегодня такой контроль осуществляется в плоскости обязанностей производителя в тендерном договоре)? Кто будет контролировать качество продукции и каким именно способом (учитывая, что производителем может быть любой)? Не менее важным является и то, для чего (или для кого) вводятся изменения? Зачем менять прозрачную и контролируемую закупку, существующую сегодня, на хаотичный неконтролируемый рынок производства номерных знаков?

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Ответа на эти вопросы законопроект не содержит, что наводит на вывод о явном популизме в его продвижении. Скорее всего, речь идет об очередном кардинальном переделе рынка производителей номерных знаков за счет владельцев авто. Где существующая прозрачность изменена на желание контролировать не производство номерных знаков, а количество черной наличности, что осядет в карманах инициаторов законопроекта. Фактически, это монополия на дополнительный миллиард, который придется вынимать из своего кармана владельцам авто.