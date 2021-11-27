Сучасні автомобілі – всепогодні і надійні, українська зима – м’яка і нетривала. Але зима все одно залишається найекстремальнішою порою року. І для того, щоб пережити її, нехай навіть лагідну і коротку, автомобіль з водієм мають певним чином укомплектуватися.

Так, для багатьох з нас розмови про підготовку до зими – давно відомі істини. Але мороз, сніг, лід та вітер питають однаково суворо з усіх автомобілістів незалежно від водійського досвіду та соціального статусу. Тому нагадаємо ще раз кілька основних пунктів, без виконання яких не можна безпечно експлуатувати машину у холодну пору року.

Навіть м’яка європейська зима, яка останніми роками поширилася і на Україну, буває щедрою на різного роду неприємності

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Зимові шини

Напевне, серед українських автомобілістів багато мають водійський рівень, достатній для руху у зимовий період на літній гумі – і чимало серед нас таких, хто це таки робив протягом десятка-другого років. Але часи змінюються, швидкість потоку навіть на зимовій дорозі зростає, і коли більшість машин їде на зимових шинах, той відчайдух-сміливець на літніх колесах аж ніяк у тому потоці не утримається. Тому зимова (на крайній випадок – всесезонна) гума у холоди сьогодні просто обов’язкова. Нехай це буде найдешевша модель, але важливо, щоб вона була не літня і не лиса.

Взимку трапляються такі погодні умови, коли і на зимовій гумі машини стають безпорадними. Тож на літніх шинах у холодну пору їздити не можна

Справна АКБ

Коли машина не заводиться біля домівки після морозної ночі – це ще пів біди. Гірше, коли вона залишиться нерухомою і холодною десь далеко від дому і взагалі від будь-якого житла. А “слабкий” (тобто – старий чи напіврозряджений) акумулятор легко може принести такий сюрприз. Тому напередодні холодів зробіть своїй АКБ діагностику і або приведіть її до ладу, або замініть новою. Так, вона коштує помітних грошей, але зимові клопоти з буксиром, викликом евакуатора та лікування застуди через очікування допомоги на морозі обійдуться дорожче.

“Заморений” акумулятор саме взимку може відмовити без жодних попереджень. Діагностику й оргвисновки краще зробити ще восени

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Нові двірники

Якщо погане зчеплення коліс з дорогою є першою причиною ДТП узимку, то погана видимість, напевне, стоїть на другому. І якщо зі снігопадом, дощем та туманом вдіяти нічого не можна, то залите вологою та заліплене сніговою кашею лобове скло можна очистити. Звісно, за умови, що щітки мають нестерті гумки та нерозгойданий каркас. Напередодні зими придбайте нові склоочисники, навіть якщо старі ще не такі вже й старі – краще добити їх потім у теплу пору, коли вони працюватимуть в ідеальних умовах.

На стоянці скло можна очистити й вручну. Але на ходу за певної погоди складаються умови, коли двірники не можуть впоратися зі своєю роботою

Щітка зі шкребком

Жодних сумнівів – очистити нічний сніг з вікон, фар та даху машини можна і запозиченим у дружини віником. І хай вам байдуже на залишені ним подряпини на фарбі, але снігопад може статися і вдень, коли машина відпочиватиме під вашим офісом чи біля супермаркету, і коли домашнього віника не буде під рукою. Дуже корисний елемент, яким часто оздоблюють щітку – шкребок. Якщо трапиться льодяний дощ і машина вкриється міцним шаром криги, саме ним ви будете допомагати пічці очищувати вікна. Акцентуємо принагідно: перед поїздкою прибирати сніг треба не лише зі скла, а й з даху, оскільки при гальмуванні він може цілою шапкою з’їхати на лобове скло і повністю перекрити огляд водієві.

Якісна щітка буде “травмобезпечною” для автомобіля – вона не залишить мікроподряпин на склі та фарбі. Те саме можна сказати й про лопату

Лопата

Здавалося, цей специфічний інструмент може не знадобитися, наприклад, городянину, який мешкає у впорядкованому житловому комплексі та працює в центрі великого багатого міста. Але снігопадами комунальники з охоронцями парковок не керують, і іноді після добрячої заметілі машина навіть не може рушити з місця. По півметра доріжок перед кожним колесом для старту можна розчистити саме лопатою. Краще, якщо вона буде невеликою і пластиковою – така поміститься в багажнику і не травмуватиме фарбу на нижній частині кузову, коли ви будете орудувати цим суворим інструментом біля коліс.

Коли машина стоїть під ухилом, вона може забуксувати навіть після невеликого снігопаду. Тоді треба прибрати сніг перед колесами

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Зимова комплектація автомобіля залежить від умов, де він здебільшого експлуатується. Тому дуже часто того мінімуму, про який йдеться вище, буває замало. Зима щедра на сюрпризи, тож багатьом з нас бодай раз на сезон може знадобитися як не лопата, так пакет піску, а то й теплий плед, а то й, не дай Боже, міцний буксирний трос. Одне слово, якщо хочете, аби 100% ваших зимових поїздок завершилися благополучно, радимо ознайомитися з нашими попередніми публікаціями на цю тему.

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