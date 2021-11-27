Современные автомобили – всепогодные и надежные, украинская зима – мягкая и непродолжительная, но зима все равно остается зимой. И для того, чтобы пережить ее, пусть даже мягкую и короткую, автомобиль с водителем должны определенным образом укомплектоваться.

Да, для многих из нас разговоры о подготовке к зиме, что называется, прописные истины. Но мороз, снег, лед и ветер спрашивают одинаково строго со всех автомобилистов независимо от водительского опыта и социального статуса. Поэтому напомним еще раз несколько основных пунктов, без выполнения которых нельзя безопасно эксплуатировать машину в холодное время года.

Даже мягкая европейская зима, в последние годы типичная и для Украины, бывает щедрой на разного рода неприятности

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Зимние шины

Наверное, среди украинских автомобилистов много имеет водительский уровень, достаточный для движения в зимний период на летней резине – и немало среди нас таких, кто это таки делал в течение десятка-другого лет. Но времена меняются, скорость потока даже на зимней дороге растет, и когда большинство машин едет на зимних шинах, то отчаянный смельчак на летних колесах в этом потоке никак не удержится. Поэтому зимняя (на крайний случай – всесезонная) резина на холоде сегодня просто обязательна. Пусть это будет самая дешевая модель, но важно, чтобы она была не летняя и не лысая.

Зимой случаются такие погодные условия, когда и на зимней резине машины становятся беспомощными. Поэтому на летних шинах в холодное время езда просто немыслима

Исправная АКБ

Когда машина не заводится у дома после морозной ночи – это еще полбеды. Хуже, когда она останется неподвижной и холодной где-то далеко от дома и вообще от любого жилья. А “слабый” (то есть – старый или полуразряженный) аккумулятор легко может преподнести такой сюрприз. Поэтому накануне холодов сделайте своей батарее диагностику и либо приведите ее в порядок, либо замените на новую. Да, она стоит заметных денег, но зимние хлопоты с буксиром, вызовом эвакуатора и лечение простуды из-за ожидания помощи на морозе обойдутся дороже.

“Уставший” аккумулятор зимой может отказать без всяких предупреждений. Диагностику и оргвыводы лучше сделать еще осенью

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Новые дворники

Если плохое сцепление колес с дорогой является первой причиной ДТП зимой, то плохая видимость – наверное, стоит на втором. И если со снегопадом, дождем и туманом поделать ничего нельзя, то залитое влагой и залепленное снежной кашей лобовое стекло можно очистить. Конечно, при условии, что щетки имеют нестертые резинки и не расшатанный каркас. В преддверии зимы приобретите новые стеклоочистители, даже если старые еще не такие уж и старые – лучше “добить” их потом в теплое время, когда они будут работать в идеальных условиях.

На стоянке стекло можно очистить и вручную. Но на ходу при определенной погоде складываются условия, когда дворники не могут справиться со своей работой

Щетка со скребком

Никаких сомнений – очистить ночной снег с окон, фар и крыши машины можно и позаимствованным у жены веником. И пусть вас не беспокоят оставленные им царапины на краске, но снегопад может случиться и днем, когда машина будет отдыхать под вашим офисом или возле супермаркета, и когда домашнего веника не будет под рукой. Очень полезный элемент, которым часто украшают щетку – скребок. Если случится ледяной дождь и машина покроется прочным слоем льда, именно им вы будете помогать печке очищать окна. Акцентируем попутно: перед поездкой убирать снег надо не только со стекла, но и с крыши, поскольку при торможении он может целой шапкой съехать на лобовое стекло и полностью перекрыть обзор водителю.

Качественная щетка будет "травмобезопасной" для автомобиля – она не оставит микроцарапин на стекле и краске. То же самое можно сказать и про лопату

Лопата

Казалось бы, этот специфический инструмент может и не понадобиться, например, горожанину, который живет в благоустроенном жилом комплексе и работает в центре большого богатого города. Но снегопадами коммунальщики с охранниками парковок не управляют, и иногда после изрядной метели машина даже не может тронуться с места. По полметра дорожек перед каждым колесом для старта можно расчистить именно лопатой. Лучше, если она будет небольшой и пластиковой – такая поместится в багажнике и не будет травмировать краску на нижней части кузова, когда вы будете орудовать этим суровым инструментом возле колес.

Когда машина стоит под уклоном, она может забуксовать даже после небольшого снегопада. Тогда надо убрать снег перед колесами

Рекомендация Авто24

Зимняя комплектация автомобиля зависит от условий, где он в основном эксплуатируется. Поэтому очень часто того минимума, о котором идет речь выше, бывает мало. Зима щедра на сюрпризы, и многим из нас хотя бы раз в сезон может понадобиться как не лопата, так пакет песка, а то и теплый плед, а то и, не дай Бог, крепкий буксирный трос. Одно слово, если хотите, чтобы 100 % ваших зимних поездок завершились благополучно, советуем ознакомиться с нашими предыдущими публикациями на эту тему.

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