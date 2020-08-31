Рене Брінкерхофф та її Porsche 356A 1956 року випуску продовжують участь у Всесвітньому ралі-турі Project 356, маршрут якого простягнувся на 32 000 км по усих континентах.

Рене Брінкерхофф почала свою гоночну історію у 56 років, та після першого ж змагання полюбила цю справу і присвятила себе їй. Разом з тим, жінка знайшла свою місію в тому, аби боротись із торгівлею дітьми.

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Останній етап туру Project 356 розпочнеться на початку наступного року. Рене сподівається встановити як мінімум два світових рекорди: стати першою жінкою на перегонах в льодах Антарктиди та встановити рекорд швидкості на кризі. Для першої справи вона та її команда Valkyrie Racing об’єднають зусилля з полярним авантюристом Джейсоном Де Картеретом, який вже намітив 573 км її маршруту.

Другий рекорд гонщиця сподівається встановити на льодовику Юніон, після подолання 573-кілометрового маршруту. Рене вважає, що це не повинно зайняти більше чотирьох днів, однак погода може внести свої корективи.

Фото: Рене Брінкерхофф та її Porsche 356A / Autoevolution

Рене розповідає Fox News Auto, що її Porsche вже почали готувати до антарктичних перегонів: автомобіль обладнають гусеницями, лижами, сонячними батареями та спеціальним приладом для виявлення прихованих у кризі глибоких тріщин.

Project 356 World Rally Tour розпочався у 2013 році і дотепер зібрав 200 000 доларів, а його метою є збір мільйона доларів. Всі кошти будуть спрямовані на різні групи допомоги, такі як кенійський фонд HAART та The Exodus Road у Колорадо. Після завершення місії Рене продовжить свою подорож із Porsche, хоча їй запропонували помістити автомобіль у музей.



“Я хочу продовжувати виступати на ньому. Це машина, на якій треба їздити, шукати нових пригод, розбивати більше кордонів, бачити різні місця та досягати нових цілей. Тож я не можу уявити, що цей автомобіль просто стоятиме собі деінде”.

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