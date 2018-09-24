Playboy – назва марки, A48 – серійна модель, що була випущена у кількості 100 екземплярів.

Playboy Motor Car Corporation проіснувала лише чотири роки, протягом яких усе ж встигла випустити одну модель – купе Playboy А48.

Автокомпанія Playboy була заснована у місті Буффало в США у 1947 році. Компанія випустила 99 автомобілів, в тому числі 1 прототип, 97 серійних автомобілів, а також 1 незакінчений автомобіль з номером 98, перш ніж збанкрутіла у 1951 році.

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Фото: Playboy A48 Convertible 1948 року випуску / RM Sotheby’s

Один з рідкісних на сьогодні родстерів з жорстким дахом Playboy A48 Convertible 1948 року випуску виставлено на аукціон Hershey у США. Торги відбудуться 11 жовтня. Оціновчна вартість лоту під номером 157 – від 55 до 75 тисяч доларів.

Автомобіль має гарний технічний стан і невеликий пробіг. Останній власник проводив косметичну реставрацію машини. Playboy А48 оснащений 40-сильним 2-літровим двигуном, котрий за паспортом має забезпечувати купе прискорення від 0 до 50 км/ год за шість секунд та максимальну швидкість у 120 км/год.

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