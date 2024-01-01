76% аварій водії оформлюють без виклику поліції

За даними поліції, за січень-квітень 2025 року кількість ДТП в Україні зросла на 4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року — з 6 475 до 6 735 випадків.

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За даними від МТСБУ щодо самостійного врегулювання ДТП без виклику поліції: за січень-квітень 2025 року кількість оформлених страхових випадків за допомогою європротокола зросла на 22,96% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – з 17 327 до 21 305 випадків.

Виходить, що загальна кількість аварій за січень-квітень 2025 року сягнула 28 040 випадків з яких майже 76% були оформлені водіями самостійно, без виклику поліції. Як оформити європротокол – читайте тут.