76% аварий водители оформляют без вызова полиции

По данным полиции, за январь-апрель 2025 года количество ДТП в Украине выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - с 6 475 до 6 735 случаев.

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По данным от МТСБУ относительно самостоятельного урегулирования ДТП без вызова полиции: за январь-апрель 2025 года количество оформленных страховых случаев с помощью европротокола выросло на 22,96% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – с 17 327 до 21 305 случаев.

Получается, что общее количество аварий за январь-апрель 2025 года достигло 28 040 случаев из которых почти 76% были оформлены водителями самостоятельно, без вызова полиции. Как оформить европротокол – читайте здесь.