Переважна більшість українців надають перевагу вживаним авто. З кожним місяцем частка вживаних авто на ринку росте.

У липні українці зареєстрували понад 24 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом, повідомляє Укравтопром. Така кількість реєстрацій перевищила результат торішнього липня майже в 2,5 рази. При цьому частка вживаної техніки в первинних реєстраціях становить 76%.

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Найпопулярнішою маркою серед імпортного секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць вживаними автомобілями цієї народної німецької марки обзавелися 3854 українця. Другою за популярністю стала Renault, 2041 автомобіль якої поміняли свої іноземні номери на українські. На третьому місці Skoda з результатом 1989 авто. Автомобілі марки Ford вибрали 1951 чол. – і це четвертий результат на первинному ринку легкових авто, що були в експлуатації. Замикає п’ятірку лідерів Opel – 1624 шт.

Всього з початку року українську прописку отримали 274,2 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 5,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За підсумками семи місяців 2019 року ТОП-5 марок легкових машин, які змінили іноземних власників на українських, виглядає таким чином:

Volkswagen – 52647 шт.; Opel – 26038 шт.; Renault – 20863 шт.; Audi – 19880 шт.; Skoda – 19755 шт.

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