Подавляющее большинство украинцев предпочитают подержанные авто. С каждым месяцем доля б/у авто на рынке растет.

В июле украинцы зарегистрировали более 24 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, сообщает Укравтопром. Такое количество регистраций превысило результат прошлогоднего июля почти в 2,5 раза. При этом доля подержанной техники в первичных регистрациях составляет 76%.

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Самой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц подержанными автомобилями этой народной немецкой марки обзавелись 3854 украинца. Второй по популярности стала Renault, 2041 автомобиль которой поменяли свои иностранные номера на украинские. На третьем месте Skoda с результатом 1989 авто. Автомобили марки Ford выбрали 1951 человек – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, которые были в эксплуатации. Замыкает пятерку лидеров Opel – 1624 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам семи месяцев 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, выглядит таким образом:

Volkswagen – 52647 шт.; Opel – 26038 шт.; Renault – 20863 шт.; Audi – 19880 шт.; Skoda – 19755 шт.

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