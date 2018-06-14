На проспектах і бульварах столиці влада вирішила послабити швидкісні обмеження.

Київрада оприлюднила список вулиць, котрими дозволено їздити зі швидкістю до 80 кілометрів на годину, усього їх 22.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на проект рішення, прийнятого комісією міськради з питань транспорту, зв'язку та реклами. За попередньою інформацією збільшення швидкісного режиму планується зробити сезонним, починаючи від 1 квітня до 1 листопада.

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Нагадаємо, від початку цього року набули чинності поправки до Правил дорожнього руху, згідно з якими, максимальна швидкість транспортних засобів в населених пунктах знижена з 60 до 50 км/год. Однак органи місцевої влади мають повноваження збільшувати цей ліміт на певних вулицях.

У столиці ж водіям дозволено рухатись зі швидкістю до 80 км/год на проїзжих частинах з добрим дорожнім покриттям, надземними і підземними пішохідними переходами. Нижче наводимо перелік:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною і від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе; за умови капітального ремонту проїжджої частини);

Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Трублаїні);

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного моста);

просп. Ватутіна (від Північного моста до Керченської площі);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного моста до Харківської площі);

бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанська);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до закінчення Києва; за умови капітального ремонту проїжджої частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Космонавта Комарова (від вул. Борщагівській до просп. Леся Курбаса);

просп. Леся Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри);

вул. Борщагівська;

просп. Соборності (за умови установки розподільного транспортного огородження).

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