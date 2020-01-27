Голова «Укравтодору» Олександр Кубраков визнає, що 95% українських доріг перебувають в незадовільному стані.

Таку інформацію новий очільник "Укравтодору" озвучив на форумі "Дороги.ua 2020", що відбувся сьогодні у Києві. Також голова "Укравтодору" озвучив плани що до ремонту, відновлення та будівництва доріг.

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За його словами в цьому році буде відновлено 4 тисячі кілометрів доріг, які знаходяться на балансі "Украватодору" і ще близько 2,5 тис доріг що перебувають на балансі місцевих органів влади. Загалом за 2020 рік нова команда обіцяє відновити більше 6 тис км доріг.

Нагадаємо, що загальна протяжність українських доріг складає близько 170 тис км. Якщо плани "Украватодору" на поточний рік будуть здійснені, то в Україні буде оновлено 3,5% доріг. При умові збереження таких темпів будівництва відремонтувати українські дороги можна буде приблизно за 30 років.

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