Председатель «Укравтодора» Александр Кубраков признает, что 95% украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

Такую информацию новый глава "Укравтодора" озвучил на форуме "Дороги.ua 2020", который состоялся сегодня в Киеве. Также глава "Укравтодора" озвучил планы по ремонту, восстановлению и строительству дорог.

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По его словам в этом году будет восстановлено 4 тысячи километров дорог, которые находятся на балансе "Украватодора" и еще около 2,5 тыс дорог находящихся на балансе местных органов власти. Всего за 2020 год новая команда обещает восстановить более 6 тыс км дорог.

Напомним, что общая протяженность украинских дорог составляет около 170 тыс км. Если планы "Украватодора" на текущий год будут осуществлены, то в Украине будут обновлены 3,5% дорог. При условии сохранения таких темпов строительства отремонтировать украинские дороги можно будет примерно за 30 лет.

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