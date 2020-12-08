Притягнення до відповідальності власників транспортних засобів, а не водії-порушників, має усі ознаки неконституційності, адже відповідальність за порушення має бути індивідуальною.

Пленарне засідання Першого сенату Конституційного Суду України, на якому буде розглядатись справа автофіксації, заплановано на 9 грудня 2020 року. Це вже не перше засідання і, можливо, не останнє. Але справа рухається.

Читайте також: Конституційний Суд почав розгляд справи щодо законності автофіксації

На офіційному сайті Конституційного Суду сказано що 9 грудня 2020 року о 10 годині планується продовження розгляду справи за конституційними скаргами Мартиросяна Гагіка Міграновича, Забари Альони Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та за конституційною скаргою Копилової Надії Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2, частини п’ятої статті 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (закрита частина пленарного засідання).

Нагадаємо, що в 2010 році Конституційний Суд вже розглядав подібну справу (справа Багінскьго) та підтвердив індивідуальну відповідальність порушника.

Читайте також: Як змінилась аварійність у Києві та області після ввімкнення камер автофіксації: статистика