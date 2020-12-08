Привлечение к ответственности владельцев транспортных средств, а не водители-нарушителей имеет все признаки неконституционности, так как ответственность за нарушение должна быть индивидуальной.

Пленарное заседание первого Сената Конституционного Суда Украины, на котором будет рассматриваться дело автофиксации, запланировано на 9 декабря 2020 года. Это уже не первое заседание, и, возможно, не последнее. Но дело движется.

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На официальном сайте Конституционного Суда сказано что 9 декабря 2020 года в 10 часов планируется продолжение рассмотрения дела по конституционным жалобам Мартиросяна Гагика Миграновича, Забары Алены Владимировны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и по конституционной жалобе Копыловой Надежды Анатольевны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (закрытая часть пленарного заседания).

Напомним, что в 2010 году Конституционный Суд уже рассматривал подобное дело (дело Багинского) и подтвердил индивидуальную ответственность нарушителя.

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