Acura використала тиждень автомобілів у Монтереї 2023 року в Каліфорнії як фон для дебюту свого першого електромобіля, 2024 ZDX.

Поставки планується розпочати на початку 2024 року, і Acura очікує, що стартова ціна буде становити 60 000 доларів за базову комплектацію A-Spec, а для спортивної комплектації Type S – 70 000 доларів.

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ZDX базується на платформі General Motors Ultium і наборі технологій акумуляторів і найбільше пов’язана з Cadillac Lyriq на базі Ultium. GM також буде виготовляти ZDX для Acura на тому самому заводі в Спрінг-Хілл, штат Теннессі, де будується Lyriq.

Специфікації двох транспортних засобів також збігаються. ZDX A-Spec стандартно оснащений одним заднім двигуном, але його можна оснастити двомоторним повним приводом. В обох випадках максимальна потужність становить 340 к.с. Оцінка запасу ходу для установки із заднім приводом становить 523 км, а для установки з подвійним двигуном – 506 км.

ZDX Type S також буде доступний під час запуску. Ця версія буде стандартно оснащена подвійним повним приводом і потужністю 500 к.с. Оцінка запасу ходу для Type S становить 463 км. Інші покращення продуктивності для Type S включають 6-поршневі супорти Brembo та 15,6-дюймові ротори спереду, а також регульовану пневматичну підвіску, адаптивні амортизатори та 22-дюймові колеса.

Батарея ємністю 102 кВт-год є спільною для обох класів і може заряджатися на потужності до 190 кВт за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму.

Дизайн ZDX був проілюстрований концептом Precision EV, представленим минулого року. Незважаючи на те, що він є електромобілем, він не є новим для Acura, але має доступний колір Double Apex Blue Pearl, який раніше використовувався лише в концепції Precision EV. Варіант Type S можна замовити в жовто-помаранчевому кольорі Tiger Eye Pearl, який пропонується на інших автомобілях Type S у парку Acura.

Довжина ZDX становить 5021 мм, а в ньому п’ять сидінь, розділених на два ряди. Усередині є цифрові екрани як для панелі приладів (11,0 дюйма), так і для інформаційно-розважального центру (11,3 дюйма). Acura підтвердила наявність вбудованих програм і служб Google, аудіосистеми Bang & Olufsen і автоматизованої функції допомоги водієві, відомої як Hands Free Cruise. Ця остання функція, яка схожа на Super Cruise від GM, дозволяє подорожувати дорогами довжиною до 400 000 миль у США та Канаді без використання рук, хоча водій все ще потребує постійного моніторингу.

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Процес бронювання для ZDX розпочнеться пізніше цього року, і планується продавати автомобіль виключно онлайн. Це те, що Acura також зробить для всіх майбутніх електромобілів. Перехід на електромобілі змусив інших автовиробників переглянути спосіб продажу автомобілів, хоча більшість планує переобладнати існуючі дилерські центри за франшизою замість переходу на онлайн-продажі.