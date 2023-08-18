Acura использовала неделю автомобилей в Монтерее 2023 в Калифорнии как фон для дебюта своего первого электромобиля, 2024 ZDX.

Поставки планируется начать в начале 2024 года и Acura ожидает, что стартовая цена будет составлять 60 000 долларов за базовую комплектацию A-Spec, а для спортивной комплектации Type S – 70 000 долларов.

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ZDX базируется на платформе General Motors Ultium и наборе технологий аккумуляторов и больше всего связана с Cadillac Lyriq на базе Ultium. GM также будет производить ZDX для Acura на том же заводе в Спринг-Хилл, штат Теннесси, где строится Lyriq.

Спецификации двух транспортных средств тоже совпадают. ZDX A-Spec стандартно оборудован одним задним двигателем, но его можно оснастить двухмоторным полным приводом. В обоих случаях максимальная мощность составляет 340 л. Оценка запаса хода для установки с задним приводом составляет 523 км, а для установки с двойным двигателем – 506 км.

ZDX Type S также будет доступен при запуске. Эта версия будет стандартно оснащена двойным полным приводом и мощностью 500 л. Оценка запаса хода для Type S составляет 463 км. Другие улучшения производительности для Type S включают 6-поршневые суппорты Brembo и 15,6-дюймовые роторы спереди, а также регулируемую пневматическую подвеску, адаптивные амортизаторы и 22-дюймовые колеса.

Батарея емкостью 102 кВтч является общей для обоих классов и может заряжаться на мощности до 190 кВт с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока.

Дизайн ZDX был проиллюстрирован концептом Precision EV, представленным в прошлом году. Несмотря на то, что он является электромобилем, он не новый для Acura, но имеет доступный цвет Double Apex Blue Pearl, который ранее использовался только в концепции Precision EV. Вариант Type S можно заказать в желто-оранжевом цвете Tiger Eye Pearl, который предлагается на других автомобилях Type S в парке Acura.

Длина ZDX составляет 5021 мм, а в нем пять сидений, разделенных на два ряда. Внутри есть цифровые экраны как для приборной панели (11,0 дюйма), так и для информационно-развлекательного центра (11,3 дюйма). Acura подтвердила наличие встроенных программ и служб Google, аудиосистемы Bang & Olufsen и автоматизированной функции помощи водителю, известной как Hands Free Cruise. Эта последняя функция, похожая на Super Cruise от GM, позволяет путешествовать по дорогам длиной до 400 000 миль в США и Канаде без использования рук, хотя водитель все еще нуждается в постоянном мониторинге.

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Процесс бронирования для ZDX начнется позже в этом году и планируется продавать автомобиль исключительно онлайн. Это то, что Acura также сделает все будущие электромобили. Переход на электромобили заставил других автопроизводителей пересмотреть способ продаж автомобилей, хотя большинство планирует переоборудовать существующие дилерские центры по франшизе вместо перехода на онлайн-продажи.