Непоганий пенсійний фонд.

Відомий американський актор Марк Уолберг не так давно став власником мережі закусочних Wahlburgers, а тепер подався до автомобільного бізнесу.

Зірка Голлівуду Марк Уолберг відомий за ролі у таких фільмах, як: “Макс Пейн”, “Планета мавп”, “Пограбування по-італійськи”, “Ідеальний шторм” та “Трансформери”. Певно, саме після роботи над “Трансформерами”, де одну з головних ролей грає автомобіль Chevrolet “Bumblebee” Camaro, Марк і вирішив стати дилером Шевролє.

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47-річний актор відкрив свій перший автосалон у місті Коламбус, штат Огайо спільно з Джеєм Фельдманом – власником восьми автосалонів у окрузі Детройту. Автосалон отримав назву Mark Wahlberg Chevrolet.

“Я постійно шукаю шляхи для оновлення свого бренду і розширення бізнесу, у справах до яких маю пристрасть. Я люблю автомобілі і тому вирішив скористатись шансом стати партнером для такого досвідченого дилера, як Джей, аби представляти такий знаковий бренд, як Chevrolet”, – сказав Марк Уолберг під час офіційного відкриття шоу-руму.

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