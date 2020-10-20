Сюди щодня звозять сотні евакуйованих зі столичних вулиць автомобілі, а сьогодні на штрафмайданчику палала гума.

Сьогодні активісти заблокували виїзд зі штрафмайданчика та підпалили димові шашки. Працівників пункту видачі довелося вивести з приміщення через задимлення.

Через дії активістів роботу пункту видачі на Набережно-Луговій, 4, паралізовано. Станом на 13:00 видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється. Мотиви мітингу активісти не пояснюють, але тим, у кого хоч раз евакуйовували автомобіль, і так все зрозуміло. На місце події викликали пожежних.

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«Наголошуємо, що такими діями пікетувальники позбавляють водіїв права забрати свої авто зі штрафмайданчика», - коментують на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у соцмережі.

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