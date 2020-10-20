Сюда ежедневно свозят сотни эвакуированных со столичных улиц автомобилей, а сегодня на штрафплощадке пылала резина.

Сегодня активисты заблокировали выезд со штрафплощадки и подожгли дымовые шашки. Работников пункта выдачи пришлось вывести из помещения из-за задымления.

Из-за действий активистов работа пункта выдачи на Набережно-Луговой, 4, парализована. По состоянию на 13:00 выдача автомобилей со штрафплощадки не осуществляется. Мотивы митинга активисты не объясняют, но тем, у кого хоть раз эвакуировали автомобиль, и так все понятно. На место происшествия вызвали пожарных.

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“Подчеркиваем, что такими действиями пикетчики лишают водителей права забрать свои авто со штрафплощадки”, – комментируют на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в соцсети.

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