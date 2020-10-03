В КГГА рассказали, сколько эвакуировано автомобилей за третий квартал текущего года и сколько денег от этой деятельности поступило в бюджет.

Как сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, в Киеве в течение последних трех месяцев эвакуировали 17 872 автомобиля.

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Освобождение каждого эвакуированного автомобиля обходится около двух тысяч гривен. Так что на эвакуацию киевляне и гости столицы потратили около 36 млн грн.

В городской бюджет за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи) в течение III квартала 2020 года, поступило более 5 млн грн.

Итак бюджет города "заработал" на эвакуации 5 млн грн, а остальное, больше 30 млн грн – досталось частным компаниям, которые сотрудничают с городскими властями.

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Напомним, что в Киеве пока работает три штрафплощадки, куда эвакуируют автомобили – ул. Туполева, 19, ул. Гната Хоткевича, 20Б и ул. Набережно-Луговая, 4.