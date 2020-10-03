У КМДА розповіли, скільки евакуйовано автомобілів за третій квартал поточного року і скільки грошей від цієї діяльності поступило до бюджету.

Як повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, в Києві протягом останніх трьох місяців евакуювали 17 872 автомобілі.

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Визволення кожного евакуйованого автомобіля обходиться близько двох тисяч гривень. Отже, на евакуацію кияни та гості столиці витратили близько 36 млн грн.

До міського бюджету за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису) протягом ІІІ кварталу 2020 року, надійшло більше 5 млн грн.

Отже бюджет міста “заробив” на евакуації 5 млн грн, а решта, більше 30 млн грн – дісталось приватним компаніям, які співпрацюють з міською владою.

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Нагадаємо, що у Києві поки що працює три штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі – вул. Туполева, 19, вул. Гната Хоткевича, 20Б та вул. Набережно-Лугова, 4.