Акумулятори електромобілів працюватимуть на 40% довше, ніж очікувалось: дослідження

Нове дослідження Stanford-SLAC показало, що реальні звички водіння та заряджання можуть змусити акумулятори електромобілів працювати довше, ніж вважали дослідники раніше.

Нове дослідження, проведене SLAC-Stanford Battery Center, опубліковане 9 грудня в Nature Energy, показує, що реальні звички водіння, як-от рух із зупинками, шосе, швидкі поїздки містом і багато часу, проведеного на стоянці, можуть зробити електромобілі більш витривалими. За таких умов батареї працюють приблизно на третину довше, ніж вважалося раніше. Це означає, що середньостатистичному власнику електромобіля може не знадобитися замінювати акумуляторну батарею або оновлювати автомобіль на новий протягом кількох додаткових років, заощаджуючи гроші.

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Вчені зазвичай перевіряють нові конструкції батарей в лабораторіях, змінюючи розряджання та перезаряджання. Вони пришвидшують процес, щоб швидко визначити, як довго вони прослужать і наскільки добре працюють. Однак, згідно з новим дослідженням, цей метод не відображає того, як батареї електромобілів використовуються в реальному світі.

Для повсякденних власників електромобілів це добра новина. Хоча ціни на акумулятори впали приблизно на 90% за останні 15 років, вони все ще складають майже третину вартості нового електромобіля. Дослідження показує, що нинішні та майбутні водії електромобілів зможуть насолоджуватися більшою кількістю кілометрів, перш ніж знадобиться заміна.

«Ми неправильно тестували батареї електромобілів», — сказала Сімона Онорі , старший автор і доцент кафедри енергетичних наук та інженерії Стенфордської школи сталого розвитку Доерра. «На наш подив, реальна їзда з частим прискоренням, гальмуванням, яке трохи заряджає батареї, зупинка, щоб зайти в магазин, і давання батареям відпочивати годинами поспіль, допомагає батареям працювати довше, ніж ми думали, виходячи з галузевих стандартних лабораторій».

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Дослідники створили чотири різні профілі розряду електромобіля, починаючи від звичайного постійного розряду і закінчуючи більш динамічними на основі реальних даних водіння. Протягом двох років вони тестували 92 комерційні літій-іонні батареї з використанням цих профілів. Результати були очевидними: чим ближче профілі відповідали фактичній поведінці водіння, тим довше працювали батареї.

Для споживачів, які використовують свої електромобілі, щоб дістатися на роботу, забрати дітей, піти в продуктовий магазин, але здебільшого не використовують їх і навіть не заряджають, час стає головною причиною старіння, а не кількість кілометрів.

Вчений з енергетики та інженерії Ле Сюй зазначає: «Тепер дослідники можуть переглянути передбачувані механізми старіння на рівнях хімії, матеріалів і клітин, щоб поглибити своє розуміння. Це сприятиме розробці вдосконалених алгоритмів керування, які оптимізують використання існуючих комерційних архітектур акумуляторів».