Аккумуляторы электромобилей будут работать на 40% дольше, чем ожидалось: исследование

Новое исследование Stanford-SLAC показало, что реальные привычки вождения и зарядки могут заставить аккумуляторы электромобилей работать дольше, чем считали исследователи ранее.

Новое исследование, проведенное SLAC-Stanford Battery Center, опубликовано 9 декабря в Nature Energy, показывает, что реальные привычки вождения, такие как движение с остановками, шоссе, быстрые поездки по городу и много времени, проведенного на стоянке, могут сделать электромобили более выносливыми. При таких условиях батареи работают примерно на треть дольше, чем считалось ранее. Это означает, что среднестатистическому владельцу электромобиля может не понадобиться заменять аккумуляторную батарею или обновлять автомобиль на новый в течение нескольких дополнительных лет, экономя деньги.

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Ученые обычно проверяют новые конструкции батарей в лабораториях, изменяя разрядки и перезарядки. Они ускоряют процесс, чтобы быстро определить, как долго они прослужат и насколько хорошо работают. Однако, согласно новому исследованию, этот метод не отражает того, как батареи электромобилей используются в реальном мире.

Для повседневных владельцев электромобилей это хорошая новость. Хотя цены на аккумуляторы упали примерно на 90% за последние 15 лет, они все еще составляют почти треть стоимости нового электромобиля. Исследование показывает, что нынешние и будущие водители электромобилей смогут наслаждаться большим количеством километров, прежде чем понадобится замена.

"Мы неправильно тестировали батареи электромобилей", - сказала Симона Онори , старший автор и доцент кафедры энергетических наук и инженерии Стэнфордской школы устойчивого развития Доэрра. "К нашему удивлению, реальная езда с частым ускорением, торможением, которое немного заряжает батареи, остановка, чтобы зайти в магазин, и давание батареям отдыхать часами подряд, помогает батареям работать дольше, чем мы думали, исходя из отраслевых стандартных лабораторий".

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Исследователи создали четыре различных профиля разряда электромобиля, начиная от обычного постоянного разряда и заканчивая более динамичными на основе реальных данных вождения. В течение двух лет они тестировали 92 коммерческие литий-ионные батареи с использованием этих профилей. Результаты были очевидными: чем ближе профили соответствовали фактическому поведению вождения, тем дольше работали батареи.

Для потребителей, которые используют свои электромобили, чтобы добраться на работу, забрать детей, пойти в продуктовый магазин, но по большей части не используют их и даже не заряжают, время становится главной причиной старения, а не количество километров.

Ученый по энергетике и инженерии Ле Сюй отмечает: "Теперь исследователи могут пересмотреть предполагаемые механизмы старения на уровнях химии, материалов и клеток, чтобы углубить свое понимание. Это будет способствовать разработке усовершенствованных алгоритмов управления, которые оптимизируют использование существующих коммерческих архитектур аккумуляторов".