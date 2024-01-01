Alpina представила розкішні GT версії моделей B3 та B4

Як повідомляє Autocar, в нових GT використовується той самий 3,0-літровий рядний шестициліндровий мотор, яким обладнані стандартні B3 та B4, проте його потужність збільшили на 33 к.с. Після модифікації вона становить 522 к.с. та 720 Нм крутного моменту.

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Двигун працює в парі з восьмиступеневим автоматом ZF. Таке поєднання забезпечує динаміку в 3,4 секунди до 100 км/год для B3 GT. Аби автомобіль мав краще зчеплення з дорогою, інженери компанії змінили налаштування шасі.

Вони додали більш жорсткі амортизатори та жорсткіший задній стабілізатор поперечної стійкості. B4 GT також отримала додаткове посилення переднього стабілізатора, системи повного приводу, а також диференціали обмеженого тертя.

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Зовнішність автомобіля була перероблена в дусі B5 GT, з агресивними бамперами, чітким дифузором та бронзовими 20-дюймовими легкосплавними дисками зі значками Alpina. В салоні моделі мають іменну табличку з номером та бронзову строчку.

Ціни в Німеччині починаються від 101 700 євро за седан B3 GT, 102 900 євро за універсал B3 GT Touring і 105 100 євро за B4 GT Gran Coupé.