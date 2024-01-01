Розкішну BMW Alpina B3 продадуть на аукціоні

Автомобілі, модифіковані майстрами Alpina, кращі за характеристиками за стандартні BMW, проте мають не таку жорстку підвіску, як моделі BMW M. Цей синій Alpina B3 3,2 Touring був випущений у 1996 році.

Читайте також: Рідкісний McLaren F1 продадуть на аукціоні за понад 20 мільйонів доларів

Компанія змінила стандартний 2,8-літровий рядний шестициліндровий двигун 328i на потужніший агрегат об’ємом 3,2 літра з кованими поршнями та новою вихлопною системою. Мотор видавав 265 к.с. та працював в парі з 5-ступеневою АКПП.

Цей екземпляр має фірмовий синій колір Alpina із золотими смугами з оригінальними колісними дисками 17-го розміру, що робить його ще унікальнішим. Спершу автомобіль було експортовано до Японії. У 2017 році його придбав власник з Нідерландів, а у 2020 році він був перепроданий і експортований США.

Також цікаво: Вживаний BMW X3 G01: що в ньому найчастіше ламається

Попередній власник обладнав його шестиступеневою механічною коробкою передач та новим диференціалом й провів капітальний ремонт двигуна. Модель також має рідкісні Eibach і амортизатори Bilstein. Інтер’єр виконано з синьо-зеленими елементами на сидіннях та навіть збереглись оригінальні килимки Alpina.

Звісно, стан цього Alpina B3 Touring не можна назвати ідеальним, адже автомобіль має понад 175 тисяч км пробігу на одометрі. Остаточна вартість лоту стане відома, коли аукціон завершиться 16 травня.