Роскошную BMW Alpina B3 продадут на аукционе

Автомобили, модифицированные мастерами Alpina, лучше по характеристикам за стандартные BMW, однако имеют не такую жесткую подвеску, как модели BMW M. Этот синий Alpina B3 3,2 Touring был выпущен в 1996 году.

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Компания изменила стандартный 2,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель 328i на более мощный агрегат объемом 3,2 литра с коваными поршнями и новой выхлопной системой. Мотор выдавал 265 л.с. и работал в паре с 5-ступенчатой АКПП.

Этот экземпляр имеет фирменный синий цвет Alpina с золотыми полосами с оригинальными колесными дисками 17-го размера, что делает его еще более уникальным. Сначала автомобиль был экспортирован в Японию. В 2017 году его приобрел владелец из Нидерландов, а в 2020 году он был перепродан и экспортирован США.

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Предыдущий владелец оборудовал его шестиступенчатой механической коробкой передач и новым дифференциалом и провел капитальный ремонт двигателя. Модель также имеет редкие Eibach и амортизаторы Bilstein. Интерьер выполнен с сине-зелеными элементами на сиденьях и даже сохранились оригинальные коврики Alpina.

Конечно, состояние этого Alpina B3 Touring нельзя назвать идеальным, ведь автомобиль имеет более 175 тысяч км пробега на одометре. Окончательная стоимость лота станет известна, когда аукцион завершится 16 мая.