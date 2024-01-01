Alpina представила роскошные GT версии моделей B3 и B4

Как сообщает Autocar, в новых GT используется тот же 3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор, которым оборудованы стандартные B3 и B4, однако его мощность увеличили на 33 л.с. После модификации она составляет 522 л.с. и 720 Нм крутящего момента.

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Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Такое сочетание обеспечивает динамику в 3,4 секунды до 100 км/ч для B3 GT. Чтобы автомобиль имел лучшее сцепление с дорогой, инженеры компании изменили настройки шасси.

Они добавили более жесткие амортизаторы и жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости. B4 GT также получила дополнительное усиление переднего стабилизатора, системы полного привода, а также дифференциалы ограниченного трения.

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Внешность автомобиля была переработана в духе B5 GT, с агрессивными бамперами, четким диффузором и бронзовыми 20-дюймовыми легкосплавными дисками со значками Alpina. В салоне модели имеют именную табличку с номером и бронзовую строчку.

Цены в Германии начинаются от 101 700 евро за седан B3 GT, 102 900 евро за универсал B3 GT Touring и 105 100 евро за B4 GT Gran Coupé.