Американка вирішила проїхатись на дисках зі швидкістю 160 км/год й потрапила за грати

Як повідомляє Carscoops, поліція Гіллсборо, штат Орегон, 25 листопада близько 20:30 зафіксувала п’яну водійку на білому пікапі Toyota Tundra. Копи отримали сповіщання, що автівка “дивно рухалася шосе”. Як виявилось згодом – пікап потрапив в аварію.

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Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили білий автомобіль без шин. Від його колісних дисків майже нічого не залишилось. Експертиза виявила, що вміст алкоголю в крові 35-річної водійки становив 0,29, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму.

До слова, подібні випадки перед традиційним святом Дня подяки у США досить поширені. Національне управління безпеки дорожнього руху виявило, що 35% смертельних ДТП напередодні Дня подяки у 2022 році сталися за участю п’яних водіїв.

Ще більш тривожним є те, що 23% водіїв, які потрапили в аварії зі смертельними наслідками, мали вміст алкоголю в крові 0,15 проміле або вище.