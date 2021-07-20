Компанія Faraday Future почала приймати замовлення на електричний кросовер Faraday Future FF 91, який був анонсований на Consumer Electronics Show в 2017 році.

Потенційні покупці можуть зарезервувати майбутній автомобіль за 7700 доларів. Фінальна версія автомобіля буде показана на заході, присвяченому Дню інвестора, 21 вересня 2021 року і надійде в продаж в першій половині 2022 року.

Раніше Faraday Future заявила, що Faraday Future FF 91 “привнесе розкіш в сегмент електромобілів” і що він буде пропонувати більше опцій і більший запас ходу.

Faraday Future була створена в 2014 році, за цей час компанія створила кілька прототипів, а також зіткнулася з різними фінансовими труднощами. Faraday Future FF 91 став першою моделлю компанії, що стала готовою до масового виробництва.

Нагадаємо, це преміальний автомобіль з акумуляторною батареєю ємністю 130 кВт•год і електроустановкою потужністю 1050 кінських сил. FF91 здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,39 секунди.

У травні компанія оголосила, що для пасажирів, що розташувалися на задніх сидіннях, буде доступний 27-дюймовий висувний екран, який дозволить дивитися фільми і користуватися відеозв’язком.