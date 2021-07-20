Компания Faraday Future начала принимать заказы на электрический кроссовер Faraday Future FF 91, который был анонсирован на Consumer Electronics Show в 2017 году.

Потенциальные покупатели могут зарезервировать будущий автомобиль за 7700 долларов. Финальная версия автомобиля будет показана на мероприятии, посвященном Дню инвестора, 21 сентября 2021 года и поступит в продажу в первой половине 2022 года.

Ранее Faraday Future заявила, что Faraday Future FF 91 “привнесет роскошь в сегмент электромобилей” и что он будет предлагать больше опций и больший запас хода.

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Faraday Future была создана в 2014 году, за это время компания создала несколько прототипов, а также столкнулась с различными финансовыми трудностями. Faraday Future FF 91 стал первой моделью компании, которая стала готовой к массовому производству.

Напомним, это премиальный автомобиль с аккумуляторной батареей емкостью 130 кВт•ч и электроустановкой мощностью 1050 лошадиных сил. FF91 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,39 секунды.

В мае компания объявила, что для пассажиров, расположившихся на задних сиденьях, будет доступен 27-дюймовый выдвижной экран, который позволит смотреть фильмы и пользоваться видеосвязью.