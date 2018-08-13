І це не жарти, адже виробник знається на швидких автомобілях.

SSC ​​North America – фірма, що народилась з Shelby Supercars. У 2009 році SSC Ultimate Aero TT вдалось досягти максимальної швидкості у 421 км/год. Через три роки з’явилась версія SSC Ultimate Aero XT з розрахунковою максималкою у 439 км/год. І от тепер, у 2018 році компанія нагадала про себе, втіливши у їздовий прототип концепт 2010 року під назвою Tuatara.

Серійний гіперкар Tuatara американці збираються представити публіці 24-26 серпня в Каліфорнії на шоу Monterey Car Week. Офіційний прес-реліз повідомляє, що світу буде явлений автомобіль з “неперевершеним коефіцієнтом аеродинамічного опору” і “безпрецедентною продуктивністю”. Та найцікавіша заявка компанії про те, що Tuatara “легко перевершить світовий рекорд максимальної швидкості”.

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Фото: Офіційний тізер нового SSC ​​Tuatara / SSC ​​North America

Про конструкцію та характеристики машини творці поки мовчать, однак помітно, що з 2010 року концепт суттєво змінився, особливо у кормовій частині. Нагадаємо, що концепт Tuatara був спроектований дизайнером Джейсоном Кастріотою (Pininfarina, Bertone, Saab). На момент своєї останньої появи на публіці у 2014 році “Туатару” збирались обладнати V8 з парою турбін об’ємом 6,9 літрів з теоретичною потужністю більше 1369 к.с. Однак тоді фірма говорила про максимальну швидкість у 444 км/год, а сьогодні цього вже не достатньо для того, аби вписати своє ім’я в історію. Зараз світовий рекорд швидкості належить Koenigsegg Agera RS і дорівнює 457 км/год.



Фото: Концепт SSC Tuatara 2010 року / SSC North America

SSC ​​North America збиралась випускати по 30 екземплярів Tuatara щороку з ціною у $1,3 млн за кожен. Туатара – це назва ящірки, що відрізняється найшвидшою молекулярної еволюцією серед усіх вивчених тварин. Але справа не тільки в рекордній швидкості. Деякі вчені вважають, що туатара може жити близько 200 років. Побачимо, чи зможе вижити ця “ящірка” у жортокому світі сучасних гіперкарів.

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