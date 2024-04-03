У колі інвесторів виробника електричних автомобілів Canoo назріває невдоволення діями менеджерів першої ланки: торік підприємство заробило лише 886 000 доларів, витративши із запасів 1,7 мільйона доларів на приватний літак генерального директора.

Оприлюднений Canoo прогноз вказує, що протягом 2024 року підприємство заробить десь в межах від 50 до 100 мільйонів доларів, а це нижче очікувань. При цьому планується витрачати не менше 45 мільйонів доларів на квартал. Компанія щойно опублікувала ще один квартальний збиток і, схоже, смуга втрат ширшає та довшає.

Масла у вогонь підлив фінансовий звіт. Техаська компанія Canoo, постачальник електричних фургонів доставляння для мережі Walmart і транспортних засобів для доставлення екіпажів NASA, торік витратила вдвічі більше на польоти приватного літака для свого генерального директора, ніж отримала доходів. При цьому стало відомо, що цей ласий шмат фінансування від стартапу йшов за літаки, до яких власністю причетний генеральний директор Тоні Аквіла.

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Подібне фінансування триває не один рік. Компанія заплатила за оренду літаків для Aquila Family Ventures 1,3 мільйона доларів у 2021 році та 1,8 мільйона доларів у 2022 році. Крім того, Canoo виділила 1,7 мільйона доларів США у 2023 році, 1,1 мільйона доларів США у 2022 році та 500 000 доларів США у 2021 році компанії Aquila Family Ventures на підтримку спільних послуг у своєму корпоративному офісі в Джастіні, штат Техас.

Canoo нині намагається розширити портфель замовлень на електромобілі за допомогою Zeeba. Фото: Canoo

Експерти пишуть, що ці цифри можуть виявитися краплею в морі, якщо Canoo досягне прогнозованого прибутку в 50-100 мільйонів доларів у 2024 році, але це буде нелегко. Індустрія електромобілів переживає уповільнення як попиту, так і виробництва. Щойно у Tesla був найгірший квартал з погляду зростання з початку 2020 року. BYD також спостерігав скорочення збуту на 43 відсотки порівняно з 4 кварталом 2023 року.

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Якщо вже ці гігантські компанії електромобілів переживають важкі часи, то у Canoo нинішній рік буде ще важчим. На цей час ринки не в захваті від прогнозу Canoo на 2024-й, ціна акцій впала на 29 відсотків.