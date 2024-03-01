Потужний електричний пікап Canoo American Bulldog, якому пророкують велике майбутнє, був помічений в останній день зими під час тестування поблизу виробничої зони Оклахома-Сіті.

Після перших попередніх замовлень на електричний фургон наприкінці минулого року, Canoo представила свою останню модель – електричний пікап American Bulldog. На листопадовій презентації його порівняли з "вплетеним в американський дух" залізом і піском.

Автомобіль в сегменті Pick Up зроблено у цивільному виконанні, але його похідною основою була версія пікапа Screaming Eagle, який ще у 2022 році завод передав армії США для тестування.

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Як стверджують розробники Canoo, електричний пікап "працює як лінкор" завдяки своїй міцній конструкції. У презентаційному відео (див. внизу) щодо майбутньої цивільної версії нового електромобіля Canoo конкретно натякає на "силу" і "рішучість" американського бульдога.

"Як і американський бульдог, цей автомобіль відданий і сміливий. Це вплетено в американський дух і відображає інновації цієї країни. Коли ми говоримо «Зроблено в Америці», ми це маємо на увазі", – сказав генеральний директор Canoo Тоні Аквіла.

Помічений на тесті та тієї ж миті сфотографований на смартфон електричний пікап Canoo American Bulldog, з’явився у жовтій фарбі. Він дуже схожий за нинішньою конфігурацією на той, що був показаний у листопаді.

Ймовірно, виробник вже на порозі виводу на ринок акумуляторного пікапа, оскільки тестується практично відшліфований для серійного виробництва автомобіль. Щоправда, в деталі технічних характеристик та якихось ходових властивостей менеджери Canoo не вдаються.

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Однак з окремих скупих повідомлень відомо, що Canoo прогресує. Портфель замовлень на його комерційний електричний фургон, продажі якого почалися минулого місяця, товстішає. Заявки з попередньою частковою оплатою йдуть не на десятки чи сотні машин, а на тисячі.

Перші замовлення прийшли в ще в листопаді минулого року від Kingbee. Компанія подала запит на 9 300 електричних фургонів і тепер розглядає можливість замовити ще стільки ж. Для автопарку Walmart законтрактовано 4500 замовлень з ймовірним переглядом на добавку до тієї кількості ще 5500 машин. Компанія Zeeba подала заявку на 3000 електрофургонів з можливістю пролонгації контракту на ще 2450.

Фото: Canoo

Така технологія замовлень з можливістю розширення контракту на придбання додаткових машин дозволяє клієнтам отримувати від виробника суттєві знижки. Навіть штат Оклахома замовив для своїх комунальних підприємств та служб 1000 електричних фургонів з можливістю розширення закупівельного пакета.

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Портфель замовлень й нині товстішає. Canoo вже поділився інформацією, що поштова служба США в першому кварталі також законтрактує велику партію автомобілів фургонного типу. Щоправда, замовленої кількості машин глава компанії не назвав.

Менеджери не приховують, що попит на пікапи буде трохи менший, ніж на фургони, оскільки міська дистрибуція, служби доставки, сфери ремонту та побутового сервісу почали активно переходити саме на акумуляторні фургони. І хоча з пікапами такого буму не станеться, Canoo American Bulldog має всі шанси обійти на ринку Pick Up навіть провідних світових виробників машин такого сегменту.