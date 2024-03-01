Мощный электрический пикап Canoo American Bulldog, которому пророчат большое будущее, был замечен в последний день зимы во время тестирования вблизи производственной зоны Оклахома-Сити.

После первых предварительных заказов на электрический фургон в конце прошлого года, Canoo представила свою последнюю модель – электрический пикап American Bulldog. На ноябрьской презентации его сравнили с "вплетенным в американский дух" железом и песком.

Автомобиль в сегменте Pick Up сделан в гражданском исполнении, но его производной основой была версия пикапа Screaming Eagle, который еще в 2022 году завод передал армии США для тестирования.

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Как утверждают разработчики Canoo, электрический пикап "работает как линкор" благодаря своей прочной конструкции. В презентационном видео (см. внизу) о будущей гражданской версии нового электромобиля Canoo конкретно намекает на "силу" и "решительность" американского бульдога.

"Как и американский бульдог, этот автомобиль преданный и смелый. Это вплетено в американский дух и отражает инновации этой страны. Когда мы говорим "Сделано в Америке", мы это имеем в виду", – сказал генеральный директор Canoo Тони Аквила.

Замеченный на тесте и в тот же момент сфотографированный на смартфон электрический пикап Canoo American Bulldog, появился в желтой краске. Он очень похож по нынешней конфигурации на тот, что был показан в ноябре.

Вероятно, производитель уже на пороге вывода на рынок аккумуляторного пикапа, поскольку тестируется практически отшлифованный для серийного производства автомобиль. Правда, в детали технических характеристик и каких-то ходовых свойств менеджеры Canoo не вдаются.

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Однако из отдельных скупых сообщений известно, что Canoo прогрессирует. Портфель заказов на его коммерческий электрический фургон, продажи которого начались в прошлом месяце, утолщается. Заявки с предварительной частичной оплатой идут не на десятки или сотни машин, а на тысячи.

Первые заказы пришли в еще в ноябре прошлого года от Kingbee. Компания подала запрос на 9 300 электрических фургонов и теперь рассматривает возможность заказать еще столько же. Для автопарка Walmart законтрактовано 4500 заказов с вероятным пересмотром на добавку к тому количеству еще 5500 машин. Компания Zeeba подала заявку на 3000 электрофургонов с возможностью пролонгации контракта на еще 2450.

Фото: Canoo

Такая технология заказов с возможностью расширения контракта на приобретение дополнительных машин позволяет клиентам получать от производителя существенные скидки. Даже штат Оклахома заказал для своих коммунальных предприятий и служб 1000 электрических фургонов с возможностью расширения закупочного пакета.

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Портфель заказов и сейчас утолщается. Canoo уже поделился информацией, что почтовая служба США в первом квартале также законтрактует крупную партию автомобилей фургонного типа. Правда, заказанного количества машин глава компании не назвал.

Менеджеры не скрывают, что спрос на пикапы будет немного меньше, чем на фургоны, поскольку городская дистрибуция, службы доставки, сферы ремонта и бытового сервиса начали активно переходить именно на аккумуляторные фургоны. И хотя с пикапами такого бума не произойдет, Canoo American Bulldog имеет все шансы обойти на рынке Pick Up даже ведущих мировых производителей машин такого сегмента.