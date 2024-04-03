В кругу инвесторов производителя электрических автомобилей Canoo назревает недовольство действиями менеджеров первого звена: в прошлом году предприятие заработало всего 886 000 долларов, потратив из запасов 1,7 миллиона долларов на частный самолет генерального директора.

Обнародованный Canoo прогноз указывает, что в течение 2024 года предприятие заработает где-то в пределах от 50 до 100 миллионов долларов, а это ниже ожиданий. При этом планируется тратить не менее 45 миллионов долларов в квартал. Компания только что опубликовала еще один квартальный убыток и, похоже, полоса потерь становится шире и длиннее.

Масла в огонь подлил финансовый отчет. Техасская компания Canoo, поставщик электрических фургонов доставки для сети Walmart и транспортных средств для доставки экипажей NASA, в прошлом году потратила вдвое больше на полеты частного самолета для своего генерального директора, чем получила доходы. При этом стало известно, что этот лакомый кусок финансирования от стартапа шел за самолеты, к которым собственностью причастен генеральный директор Тони Аквила.

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Подобное финансирование продолжается не один год. Компания заплатила за аренду самолетов для Aquila Family Ventures 1,3 миллиона долларов в 2021 году и 1,8 миллиона долларов в 2022 году. Кроме того, Canoo выделила 1,7 миллиона долларов США в 2023 году, 1,1 миллиона долларов США в 2022 году и 500 000 долларов США в 2021 году компании Aquila Family Ventures на поддержку совместных услуг в своем корпоративном офисе в Джастине, штат Техас.

Canoo сейчас пытается расширить портфель заказов на электромобили с помощью Zeeba. Фото: Canoo

Эксперты пишут, что эти цифры могут оказаться каплей в море, если Canoo достигнет прогнозируемой прибыли в 50-100 миллионов долларов в 2024 году, но это будет нелегко. Индустрия электромобилей переживает замедление как спроса, так и производства. Только что у Tesla был худший квартал с точки зрения роста с начала 2020 года. BYD также наблюдал сокращение сбыта на 43 процента по сравнению с 4 кварталом 2023 года.

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Если уж эти гигантские компании электромобилей переживают тяжелые времена, то у Canoo нынешний год будет еще тяжелее. На данный момент рынки не в восторге от прогноза Canoo на 2024-й, цена акций упала на 29 процентов.