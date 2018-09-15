У мікроавтобусі є навіть кухня та вбиральня.

Якщо вам пощастило мати гарні статки і ви полюбляєте автомобільні подорожі – придивіться до Mercedes-Benz Sprinter Presidential від Ultimate Toys.

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Зовні це майже звичайний Sprinter. Однак всередині він більше схожий на приватний літак – тут є усе необхідне для тривалих подорожей з комфортом і у розкоші. Салон Presidential трансформується з кабінету на вітальню чи спочивальню.

Фото: Mercedes-Benz Sprinter Presidential від Ultimate Toys / Ultimate Toys

У задній частині мікроавтобуса розміщено міні-кухню. Кухонна зона обладнана раковиною, мікрохвильовкою та холодильником, а також має чимало шафок для зберігання продуктів. Вона ж, по сумісництву, і вбиральня. От тільки душової кабіни тут бракує.



Коштує усе це задоволення недешево. Точної вартості фірма не називає, однак у відео згадується про 135 тисяч доларів. Напевно у цю суму не входиться вартість самого Mercedes-Benz Sprinter.

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