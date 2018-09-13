Якщо ви хотіли знати, як виглядає бабай – дивіться.

Chevrolet SSR – сам по собі автомобіль незвичайний. Однак DinoSSauR Chevrolet SSR – це вже щось за межами нормального...

Не дивуйтесь, що у цього “ДиноЗЗавРа” на кормі номерний знак з написом Hyundai. Просто жовтий звір зараз виставлено на продаж у дилерському центрі North Freeway Hyundai, котрому він дістався у якості трейд-ін автомобіля. А може у покарання за тяжкі гріхи головного менеджера автосалону…

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Фото: DinoSSauR на базі Chevrolet SSR / CarGurus

З опису на CarGurus випливає, що у кузові DinoSSauR встановлена пара балонів з СО 2 , котрі забезпечують почварі можливість пускати хмари “диму” з ніздрів з-під капоту. Ефект кровожерливої тварини покликана посилити аудіосистема з записом найжахливіших звуків, що й не снились творцям “Парку юрського періоду”.



Якщо вам стало духу дочитати до цього місця, ви заслуговуєте знати, технічні деталі цього лоту. Монстр побудований на основі Chevrolet SSR 2005 року випуску, з 6-літровим V8 та шестиступінчатою механікою, котрі забезпечують йому потужність у 390 “коней”. На одометрі автомобіля усього 12 тисяч км. Якщо ви й досі не налякані, розкриємо вартість цього чудернацького лоту. Автомобіль виставлено на продаж у Техасі з цінником у 32 тисячі доларів.

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