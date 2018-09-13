Це не іграшкова модель і не репліка, не конструктор і не підробка. Це стовідсотковий Lamborghini. Але не суперкар.

Коли ми чуємо назву Lamborghini, у голові виникає образ чогось низького, широкого, яскравого та швидкого, з потужним бензиновим двигуном позаду і гострим клиноподібним передом. А ще з шестизначним цінником. Цього разу геть усе навпаки.

Це творіння Lamborghini носить назву 2R. Він високий, вузький та повільний, двигун у нього дизельний і встановлений спереду, а носова частина має округлу обтічну форму. Що ж до яскравого окрасу, то для трактора це скоріше виняток. Тим більше, що використання сільськогосподарської машини за прямим призначенням неодмінно призведе до зміни кольору на сіро-чорний. Та чи зважиться хтось на такому тракторі орати поле?

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Фото: Трактор Lamborghini 2R виставлено на продаж / Аutoclassics

Тракторний підрозділ Lamborghini Trattori був заснований у 1948 році і швидко набрав оберти, збільшуючи обсяг виробництва з 52 машин на початку до 200 наприкінці циклу. допоміг країні оговтатись після Другої світової війни. , був заснований у 1948 році і швидко розвинувся з середнім виробничим циклом 52 на рік до приблизно 200.

Виставлений на продаж Lamborghini 2R був випущений у 1962 році і має на одометрі близько 6000 км. Трактор обладнано дизельним трициліндровим двигуном потужністю 38 к.с. Він має 4-ступінчату трансмісію з диференціалом та приводом на обидві осі. Трактор недавно був повністю відреставрований, має усі оригінальні документи. Продавець розраховує отримати за нього 15 тисяч британських фунтів – це трохи менше 20 тисяч доларів. Не надто висока ціна, аби стати першим фермером на селі. Принаймні за стилем.

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