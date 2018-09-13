Вдихніть глибше, бо від цих фотографій перехоплює подих!

У фільмі “Шалений Макс: дорога гніву” кожен з апологетів автомобільного божества мріяв, що “буде їхати вічно, лискучий і хромований”, а у Вальхаллі зможуть “поласувати чізбургером разом з героями”. Ми певні, що у швейцарському місті Базель можна знайти і смачний чізбургер, і пару героїв для компанії, а головне – вражаючу колекцію автомобілів усіх часів. Тож хіба це не рай?

Також цікаво: Гараж мрії: блогер показав неймовірну приватну колекцію Ferrari

Зможете назвати усі моделі машин на цих фото? Чи принаймні впізнати марки? Кожен з автомобілів, представлених у експозиції Grand Basel – особливий і був обраний серед інших, завдяки своїй знаковості. Машини, представлені на шоу, належать приватним колекціонерам та музеям з усього світу.

Фото: Колекція автомобілів Grand Basel / Grand Basel

Тут вам і Lincoln Continental, що належав Пабло Пікассо, і гарненький “пляжник” Fiat 500 Spiaggina поряд зі своїм пращуром Fiat 500 Jolly. Ось карбонова Pagani Zonda, а он де неймовірно гарне купе Citroën DS. Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Lotus, Lancia – і кожен з історією, з харизмою та власним шармом. І, невипадково, саме тут справив прем’єру новий Tesla Roadster.

Також цікаво: Знайомимось з найекзотичнішим автомобілем світу – Fenyr SuperSport (відео)